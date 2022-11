Intossicata con l'hashish: migliora la bimba di 10 mesi

Sta meglio e sarà dimessa nei prossimi giorni la bambina di 10 mesi che sabato è stata ricoverata per dei sintomi da intossicazione, probabilmente dovuti all'ingestione o all'aspirazione massiccia vieni a qualche sostanza stupefacente verosimilmente hashish.

A portare la neonata all'ospedale stati i genitori, mentre la bimba si trovava a casa della nonna, in un comune della pianura. Una prima dichiarazione aveva fatto pensare a un trauma generico, ma poi altri sintomi hanno fatto capire ai sanitari che l'infante si trovasse in stato di intossicazione acuta da stupefacenti.

Passato il peggio, per i genitori e la signora ora si profila una denuncia d'ufficio per lesioni personali aggravate, anche se i carabinieri stanno ancora conducendo accertamenti in merito. Sono stati attivati anche gli assistenti sociali del Pris, per valutare la situazione ed eventualmente ricorrere a limitazioni della potestà genitoriale, peraltro ora solo ipotizzati.