Intossicazioni e traumi in strada: quasi 300 interventi del 118 tra città e provincia

Aggressioni, traumi alle mani e intossicazioni alimentari anche alcooliche. E' di 295 interventi il bilancio del 118 per la notte del nuovo anno. Tra San Silvestro e Capodanno le ambulanze e i pronto soccorsi degli ospedali di tutta la provincia, oltre che di Bologna città, hanno prestato soccorso di varia natura.

Per circa una cinquantina degli interventi accennati si tratta di sospette intossicazioni, prevalentemente da alcoolici, con ben 36 casi dove si è resa necessaria la ospedalizzazione. Di questi, per trenta soggetti si è trattato di un codice di lieve entità, ma in altri sei casi il trattamento è stato il codice due, quello di media gravità.

Sempre 36 è il numero dei soccorsi categorizzati come 'traumi in strada', nel novero dei quali vengono assimilati anche gli interventi dovuti ai ferimenti da scoppio di petardi. Di questi, 28 soggetti sono stati ospedalizzati, con 16 codici 1 e 12 codici due. Sempre tra questi, si segnalano una decina di interventi da "riferita aggressione".

Guardando alla festa in piazza Maggiore, sono state 25 le persone che si sono fatte assistere, per vari motivi, alla tenda del 118 montata dall'Ausl. Di questi, in sei hanno richiesto l’ospedalizzazione.

Festa in piazza: "Nessun incidente o petardo esploso sul Crescentone"

Spostandoci in piaza Maggiore, dove sono stati 8mila i partecipanti al cosiddetto 'rogo del vecchione' con festa a seguire, nel complesso non si sono registrati incidenti gravi o violazioni delle ordinanze predisposte per l'occasione.

La questura ha fatto sapere in un comunicato che "il bilancio dei servizi interforze e dal servizio d’ordine predisposto dagli organizzatori è indubbiamente positivo". La cornice di sicurezza "attentatamene pensata e programmata in modo da contemperare le esigenze collegate allo svago con quelle di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha trovato riscontro positivo in quanto nessun incidente si è svolto nell’area della manifestazione".

"I pochi eventi negativi che si sono verificati -un’aggressione ad un cittadino straniero e il ferimento di una ragazza ad un piede, fortunatamente di modesta gravità- si sono verificati "fuori dall’area di controllo, ma hanno comunque trovato pronta risposta in rapidi interventi sia delle Volanti sia del personale sanitario presente in piazza" ha specificato via IV novembre.