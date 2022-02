Inventa una rapina per intascare 800 euro: 40enne finisce nei guai

E' andato in caserma per una rapina, ma ne è uscito con una denuncia. Un 40enne, che effettua le consegne per conto di un pastificio, si è recato in caserma e ha riferito di essere stato vittima di una rapina, ovvero, nella zona della stazione di Bologna alcuni stranieri lo avevano minacciato con un coltello per portargli via l'incasso, pari a 800 euro.

Sono dunque scattati gli accertamenti dei militari che hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza, riscontrando diverse contraddizioni, emerse anche in sede di denuncia. Infine hanno capito che il 40enne aveva inventato il furto e intascato il denaro.

Invitato dai carabinieri a dare spiegazioni, si è giustificato dicendo di avere problemi economici dovuti all'emergenza covid e alla separazione dalla moglie. Dovrà rispondere di procurato allarme e simulazione di reato.

(Foto archivio)