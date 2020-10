Si finge addetto Inps per chiedere info in banca: nei guai un investigatore privato

Un investigatore privato, responsabile di un’agenzia investigativa di Bologna,. e il titolare di un negozio di telefonia sono stati denunciati dai carabinieri per sostituzione di persona e favoreggiamento.

E' successo a Dozza: le denunce sono arrivate nel corso di un’indagine che i militari avevano avviato per risalire all’identità di una persona.

Ai militari infatti hanno roicostruito come un uomo, spacciandosi per un funzionario dell’Inps, aveva telefonato alla filiale di una banca di Toscanella per acquisire delle informazioni finanziarie di una correntista, al fine di procurarsi elementi utili per portare avanti una pratica investigativa di natura privata.

Il titolare del negozio di telefonia mobile, sempre secondo quanto ricostruito dall'Arma locale, avrebbe fornito delle Sim fittizie all’investigatore privato, carte telefoniche utilizzate dallo 007 a pagamento per operare garantendosi l’anonimato.