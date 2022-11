Investimento sui binari, treni sospesi sulla Bologna-Venezia

Tragedia stamane sui binari. Una persona è stata investita e uccisa poco dopo le 8 da un convoglio in transito sulla linea Bologna-Venezia. La vittima sarebbe una persona anziana, ma al momento non ci sono ancora riscontri ufficiali. Ancora da ricostruire anche la dinamica del fatto che è al vaglio degli investigatori, per capire se si sia trattato di un gesto disperato o di un incidente.

Treni in ritardo sulla linea

L'investimento di riflesso ha causato disagi alla circolazione ferroviaria. E' stato richiesto sul posto l’intervento delle Forze dell'Ordine e del personale di assistenza medica. Per permettere lo svolgimento degli accertamenti di rito il traffico è stato dunque sospeso.

Le Ferrovie dello Stato fanno sapere che a causa dell'investimento i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali potranno subire ritardi.