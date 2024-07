34enne investito sui binari, trasportato d'urgenza al Maggiore

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I soccorsi sono arrivati poco prima delle 19 di ieri, 3 luglio, per dare assistenza un uomo investito da un treno sui binari di San Giorgio di Piano.

Le cause dell'incidente sono in via di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito, un 34enne, all'Ospedale Maggiore in codice di massima gravità, in elisoccorso.

La linea ferroviaria Bologna – Venezia è rimasta interrotta fino alle 20.30 tra Castelmaggiore e San Giorgio di Piano con i treni che hanno subito forti ritardi e interruzioni di percorso.

Notizia in aggiornamento