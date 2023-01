Investimento sui binari: un uomo grave al Maggiore, odissea per i pendolari

E' stato ricoverato all'ospedale Maggiore in codice di massima gravità un uomo di 46 anni, investito alla stazione di Marzabotto.

E' accaduto poco prima delle 19 di ieri, 19 gennaio, e i treni sulla linea Bologna-Porretta, da Casalecchio a Pioppe di Salvaro, sono stati bloccati per gli accertamenti e i soccorsi. Sono stati messi a disposizioni bus per trasportare viaggiatori e pendolari che sono rimasti bloccati anche per oltre due ore. Una odissea viste anche le condizioni meteo, con pioggia e nevicate soprattutto in Appennino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer, i Vigili del fuoco e l'ambulanza che ha trasportato la vittima a Bologna.

Notizia in aggiornamento