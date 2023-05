Investimento sui binari, treni in ritardo anche di due ore

Treni provenienti dalla linea Adriatica in forte ritardo per l'investimento di una persona tra Civitanova e Porto Recanati, E' ancora in corso l’intervento dell’Autorità Giudiziaria e del personale di assistenza medica.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Attivo il servizio sostitutivo con bus per i collegamenti Regionali tra Civitanova e Ancona.

Treni direttamente coinvolti

• FR 8816 Lecce (7:00) - Venezia Santa Lucia (16:08)

• FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:27)

Il treno FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (15:05) è fermo dalle ore 11:05 tra Civitanova Marche e Porto Recanati.

Treni InterCity parzialmente cancellati:

Il treno IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00) oggi è cancellato tra Giulianova (11:33) e Ancona (12:38). I passeggeri da Giulianova possono proseguire con il treno IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00).

Il treno IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55) oggi termina la corsa ad Ancona (12:23). I passeggeri possono proseguire con il treno IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40)