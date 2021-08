Investimento sui binari: linea Ferrara-Rimini, traffico ferroviario sospeso e treni cancellati

In corso l'accertamento dell'Autorità Giudiziaria

Traffico ferroviario sospeso dalle 6 di oggi, 11 agosto, tra Cervia e Rimini per l’investimento di una persona a Cesenatico per il quale è stato richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

Nel frattempo è stato attivato il servizio sostitutivo con bus tra Cervia e Rimini.

Treni direttamente coinvolti:

• R 17543 Bologna Centrale (8:06) - Rimini (10:17)

• R 17654 Pesaro (8:40) - Ravenna (10:14)

• R 17542 Rimini (8:43) - Bologna Centrale (10:54)

• R 17661 Ravenna (8:47) - Rimini (9:42)

Treno instradato sul percorso alternativo da Ravenna a Rimini via Castelbolognese, con un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti:

• FB 8851 Ravenna (6:15) - Roma Termini (10:57)

Treno instradato sul percorso alternativo da Rimini a Bologna via Castelbolognese, con un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti:

• R 4000 Rimini (6:54) - Bologna Centrale (8:54)

Treni parzialmente cancellati:

• R 17651 Ravenna (5:33) - Rimini (6:30): limitato a Cesenatico (5:58)

• R 17650 Rimini (6:06) - Ravenna (7:07): origine da Cervia (6:47)

• R 17653 Ravenna (6:28) - Pesaro (8:00): limitato a Cervia (6:45)

• R 17652 Rimini (7:35) - Ravenna (8:31): origine da Cervia (8:09)

• R 17655 Ravenna (7:47) - Pesaro (9:15): limitato a Cervia (8:07)

Treni cancellati:

• R 17584 Ravenna (7:12) - Faenza (7:42)

• R 17589 Faenza (7:52) - Ravenna (8:24)