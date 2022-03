Investimento sui binari: muore 50enne, ritardo treni fino a 90 minuti

Poco dopo le 8 di questa mattina, la circolazione è stata sospesa per l’investimento di una persona a Firenze Campo di Marte, coinvolgendo diversi treni in partenza e in arrivo alla stazione centrale di Bologna. E' stato richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti e ora il traffico è in graduale ripresa, come rende noto Trenitalia. La vittima sarebbe un uomo di circa 50 anni. Da quanto ricostruito, l'ipotesi prevalente è quella del suicidio.

Tutti i treni sulla linea fanno registrare fino a mezz'ora di ritardo e, quelli che hanno superato il tratto, coinvolti nella precedente sospensione, hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti.

Il treno FR 9404 Roma Termini (6:35) - Venezia Santa Lucia (10:34) oggi termina la corsa a Firenze Campo Marte.

I passeggeri possono proseguire con il treno FR 9406 Napoli Centrale (6:09) - Venezia Santa Lucia (11:34) in partenza da Firenze Campo Marte e in arrivo a Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Ferrara, Padova, Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia.

Treni direttamente coinvolti:

• FR 8505 Bolzano (5:12) - Roma Termini (10:10)

• FR 9608 Salerno (5:15) - Milano Centrale (10:00)

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:10)

• FR 9516 Battipaglia (5:30) - Torino Porta Nuova (13:00)

• FR 9605 Bergamo (5:45) - Napoli Centrale (11:03)

• FR 9512 Napoli Centrale (5:45) - Milano Centrale (10:50)

• FR 9303 Milano Centrale (5:45) - Roma Termini (10:35)

• FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) - Napoli Centrale (11:33)

• FR 9406 Napoli Centrale (6:09) - Venezia Santa Lucia (11:34)

• FR 9511 Milano Centrale (6:10) - Lecce (15:50)

• FR 9490 Salerno (6:10) - Venezia Santa Lucia (12:34)

• FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) - Napoli Centrale (11:48)

• FR 9604 Brescia (6:42) - Napoli Centrale (12:03)

• FR 9466 Trieste Centrale (6:42) - Roma Termini (12:00)

• FR 9409 Udine (6:47) - Napoli Centrale (14:03)

• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:33)

• FR 9520 Salerno (6:51) - Milano Centrale (12:50)

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35)

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) - Salerno (14:06)

• FR 9515 Milano Centrale (7:10) - Salerno (13:02)

• FR 8507 Bolzano (7:12) - Roma Termini (12:10)

• FR 9610 Roma Termini (7:20) - Milano Centrale (10:35)

• FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) - Napoli Centrale (12:48)

• FR 8506 Napoli Centrale (7:30) - Bolzano (13:48)

• FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) - Reggio Calabria Centrale (18:48)

• FR 8503 Bergamo (8:00) - Roma Termini (13:05)

• FR 9414 Napoli Centrale (8:09) - Venezia Santa Lucia (13:34)

• FR 9613 Milano Centrale (8:30) - Napoli Centrale (13:10)

• FR 9618 Roma Termini (8:50) - Milano Centrale (12:00)

• FR 9620 Roma Termini (9:20) - Milano Centrale (12:30)

• FR 9617 Milano Centrale (9:30) - Roma Termini (12:40)

• RV 4103 Firenze Santa Maria Novella (11:14) - Roma Termini (14:48)

• FA 8551 Genova Piazza Principe (7:38) - Roma Termini (12:10)

• FA 8583 Genova Piazza Principe (5:53) - Fiumicino Aeroporto (10:22)

• FA 8502 Roma Termini (6:50) - Bolzano (11:51)

• IC 583 Milano Centrale (6:50) - Napoli Centrale (15:29)

• ICN 794 Reggio Calabria Centrale (21:43) - Torino Porta Nuova (16:25)

• RV 4070 Foligno (5:30) - Firenze Santa Maria Novella (8:35)

• RV 4094 Roma Termini (6:06) - Firenze Santa Maria Novella (9:52)

• RV 4096 Roma Termini (7:02) - Firenze Santa Maria Novella (10:48)

• RV 4073 Firenze Santa Maria Novella (8:02) - Foligno (11:00)

• RV 4101 Firenze Santa Maria Novella (9:04) - Attigliano (11:41)

• RV 4075 Firenze Santa Maria Novella (9:48) - Terontola (11:21)

• RV 4103 Firenze Santa Maria Novella (11:14) - Roma Termini (14:48)

• R 18740 Arezzo (6:45) - Firenze Santa Maria Novella (8:20)

• R 92257 Stia (6:51) - Firenze Santa Maria Novella (9:27)

• R 18744 Chiusi (7:09) - Firenze Santa Maria Novella (9:18)

• R 18742 Arezzo (7:17) - Firenze Santa Maria Novella (8:47)

• R 18942 Borgo San Lorenzo (7:23) - Firenze Santa Maria Novella (8:44)

• R 4092 Arezzo (7:45) - Firenze Santa Maria Novella (8:52)

• R 18746 Chiusi (7:52) - Firenze Santa Maria Novella (9:32)

• R 18823 Pistoia (7:56) - Firenze Campo Marte (8:52)

• R 18988 Borgo San Lorenzo (8:01) - Firenze Campo Marte (8:48)

• R 18747 Firenze Santa Maria Novella (8:15) - Arezzo (9:49)

• R 18830 Arezzo (8:20) - Prato Centrale (10:16)

• R 18825 Prato Centrale (8:35) - Firenze Campo Marte (9:14)

• R 18946 Borgo San Lorenzo (8:43) - Firenze Santa Maria Novella (10:04)

• R 18750 Arezzo (9:16) - Firenze Santa Maria Novella (10:52)

• R 18827 Prato Centrale (9:22) - Firenze Campo Marte (10:07)

• R 18749 Firenze Santa Maria Novella (9:22) - Arezzo (11:02)

• R 18943 Firenze Santa Maria Novella (9:52) - Borgo San Lorenzo (11:10)

• R 18753 Firenze Santa Maria Novella (10:22) - Arezzo (11:52)

• R 18829 Prato Centrale (10:27) - Firenze Campo Marte (10:52)

• R 18831 Firenze Campo Marte (10:52) - Montevarchi Terranuova (11:59)

• R 18945 Firenze Santa Maria Novella (10:52) - Borgo San Lorenzo (12:10)

• R 18755 Firenze Santa Maria Novella (11:18) - Arezzo (12:50)

Treni parzialmente cancellati:

• R 17803 Bologna Centrale (6:08) - Firenze Campo Marte (8:16): limitato a Firenze Rifredi (7:59)

• R 18944 Borgo San Lorenzo (7:51) - Firenze Santa Maria Novella (9:07): limitato a Pontassieve (8:40)

• R 17816 Firenze Campo Marte (8:32) - Bologna Centrale (10:20): origine da Firenze Rifredi (8:41)

• R 18941 Firenze Santa Maria Novella (8:55) - Borgo San Lorenzo (10:10): origine da Pontassieve (9:19)

• R 18832 Firenze Campo Marte (10:30) - Prato Centrale (10:58): origine da Firenze Castello (10:44)

Aggiornamenti su Firenze Today

(Foto archivio)