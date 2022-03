Investimento sfiorato in stazione: viaggiatore salvato in extremis | IL VIDEO

Vicini, troppo vicino ai binari. Pericolosamente oltre la linea gialla che delimita lo spazio entro il quale i viaggiatori non possono sostare mentre sono in attesa del treno. Sbadatamente forse, ha ignorato il divieto, e si è ritrovato a un passo dall'essere investito da un convogli in transito. E' quanto accaduto l'altro giorno a un uomo in attesa del suo convoglio alla stazione centrale di Bologna.

Sono stati pochi attimi, ma intrisi di tensione e panico. Non per il viaggiatore, ignaro di quanto stesse accadendo alle sue spalle, ma per chi ha assistito alla scena.

In particolare per l'agente della Polizia ferroviaria che in quel momento era di passaggio lì nei pressi perchè stava per iniziare il proprio turno di lavoro. La sua prontezza ha permesso di evitare il peggio.

Arrivato sul primo marciapiede, l'agente subito notato un uomo intento a sistemare il contenuto della propria valigia. "Era inginocchiato a terra, posizionato sul ciglio del marciapiede, ben oltre il limite segnalato dalla linea gialla, zona nella quale non bisogna assolutamente sostare in quanto si rischia di venire travolti dal treno in arrivo", riferiscono dalla Polfer che prosegue il racconto. "L’agente, dopo aver più volte gridato all’uomo di allontanarsi, senza però ricevere alcuna reazione, vedendo sopraggiungere il convoglio ferroviario, che ha attivato ripetutamente i sistemi sonori per segnalare il pericolo, ha iniziato a correre in direzione dell’uomo e, una volta raggiunto, lo trascinava verso l’interno del marciapiede."

Il cittadino, inizialmente, credendosi vittima di una immotivata aggressione, ha reagito con veemenza nei confronti dell'agente , poi, una volta compreso quanto realmente accaduto, ha profuso ringraziamenti e parole di ammirazione nei confronti del suo salvatore.