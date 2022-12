Investito mentre attraversa le strisce in bicicletta, 76enne al Maggiore

Un uomo di 76 anni stamattina è stato investito mentre attraversava le strisce in bicicletta.

Il grave incidente dopo le 10 in zona Mazzini dove un'auto percorreva via Mainoldi e quando è arrivata all'altezza di un attraversamento ciclo/pedonale ha investito la bicicletta dell'anziano.

L'uomo è stato subito medicato e trasportato all'ospedale maggiore per le ferite riportate. Non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono stabili. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche la Polizia Locale per i rilievi.