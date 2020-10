Arriva "Io Prenoto", l'app per prenotare la visita al Museo

Un'applicazione per facilitare le prenotazioni delle visite nei musei dell’Emilia-Romagna. Dal 27 ottobre è disponibile sugli store iOS Apple o Android Google l'app gratuita "io Prenoto", realizzata dalla Regione Emilia-Romagna a supporto dei musei che non l’avevano, come misura per fronteggiare l’emergenza Covid.

Oltre allo sviluppo della app, nell’ambito del Piano museale 2020, viene finanziata anche l’implementazione specifica e la personalizzazione per ogni museo per un importo complessivo di 18.500 euro.

Il sistema di prenotazione digitale consente al museo di gestire in modo facile e veloce il flusso di visitatori, ottimizzando gli ingressi. Gli utenti possono selezionare il luogo da visitare, il giorno e la fascia oraria e prenotare il proprio ingresso alla struttura.

L’app "io Prenoto" in questa prima fase di rilascio è sperimentata da nove musei della regione e successivamente sarà rivolta anche alle altre istituzioni culturali facenti parte del Sistema museale regionale.

I musei coinvolti in questa prima fase sono: i Musei Civici Imola con il Palazzo Tozzoni a Imola (Bo), la Rocca Sforzesca e il Museo di San Domenico, la Biblioteca Malatestiana a Cesena (Fc), i Musei Civici di Palazzo Farnese a Piacenza (Pc), il Museo del Castello a Formigine (Mo), i Musei Civici di Modena, il Parco archeologico e Museo all'aperto della Terramara di Montale (Mo) e la Camera di San Paolo a Parma (Pr).