Proteste anti-chiusure: non solo bar e ristoranti, nel bolognese riapre anche una palestra

C'è anche una palestra bolognese nel gruppo di 'ribelli' che riapre le porte al pubblico, in disobbedienza rispetto alle regole della normativa anti-covid e mossa dall'hashtag #ioapro1501. Si tratta della filiale Gimfive di San Giovanni in Persiceto, nodo di una rete di 12 palestre sparse tra Emilia, Umbria e Toscana.

L'intenzione è quella di allargare le azioni di disobbedienza anche nel mondo del fitness a pagamento, anche se fino a ora in pochi hanno aderito. I gestori del gruppo di locali ha già un precedente alle spalle: lunedì 11 gennaio, la filiale di Modena ha riaperto per alcune ore, ricevendo anche la visita di polizia locale, polizia di stato e Digos, che alla fine hanno comminato una sanzione al titolare.

"Nessuno però ci ha chiuso" tiene a precisare Federico Milieni, responsabile marketing della rete di palestre, che nella filiale di San Giovanni in Persiceto conta una decina di persone impiegate, tra addetti e collaboratori.

Milieni, qualche altra palestra ha raccolto l'invito a unirsi alla protesta?

Ci hanno contattato un paio di palestre di Grosseto, ma per ora siamo gli unici del settore.

La vostra riapertura è simbolica? Aprirete solo oggi?

Noi non apriamo simbolicamente. Noi apriamo perché abbiamo la necessità di lavorare. L'anno scorso siamo rimasti chiusi per la maggior parte dei mesi. Lavorare è un diritto sancito dalla Costituzione, che sta al di sopra di tutto, anche dei Dpcm.

Però l'epidemia picchia duro e non si può non stare alle regole...

Ma noi staremo alle regole! La riapertura della palestra osserverà i più stringenti criteri di sicurezza, previsti dalla normativa, come fare indossare le mascherine anche negli spostamenti interni alla palestra, oppure usare un tapis roulant sì e uno no. Insomma, vogliamo lavorare in sicurezza, ma abbiamo la necessità di lavorare.

I contagi non si diffondono in palestra?

Ci sono alcuni studi che dimostrano che non c'è correlazione tra Covid e palestre.

Avete ricevuto dei ristori per il calo di attività?

Sì, abbiamo ricevuto delle somme che però ovviamente sono insufficienti rispetto ale perdite che abbiamo subìto e non coprono assolutamente i costi fissi. Siamo ben al di sotto della soglia di sopravvivenza.

Vi aspettate che i vostri tesserati affluiscano, dpo la riapertura?

Il precedente di Modena è stato positivo. Ricordo che nessun tesserato è stato multato, la sanzione è andata solo al legale rappresentante della società.