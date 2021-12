Nello zaino 10 bottiglie di Vecchia Romagna: arrestato all'Ipercoop

Un cittadino pachistano 30enne è stato arrestato per tentata rapina al supermercato "Ipercoop” del centro commerciale Lame, in via Marco Polo.

Nel pomeriggio di ieri, 5 dicembre, i carabinieri sono stati allertati dal personale della sicurezza che aveva notato attraverso le telecamere, l'uomo, con diversi precedenti, scavalcare la fila e uscire frettolosamente dalla corsia “senza acquisti” con in spalla lo zainetto pieno di merce.

I vigilantes lo hanno così fermato, dopo una breve colluttazione per guardagnare la fuga. All’interno dello zaino sono state trovate 10 bottiglie di liquore “Vecchia Romagna” per un valore complessivo pari a 100,00 euro circa ed una tronchese utilizzata probabilmente per forzare le placche anti taccheggio.

La merce è stata restituita al proprietario e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il 30enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio di direttissimo.