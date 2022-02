I 90 anni dell'Ippodromo dell'Arcoveggio: domani riapre con la nuova stagione ippica

L’ippodromo Arcoveggio torna ad accogliere pubblico e cavalli dopo la consueta pausa invernale. Domani, domenica 27 febbraio, verrà inaugurata la stagione agonistica che, dalla fine del periodo invernale, condurrà il pubblico ai festeggiamenti in programma dal 2 al 5 giugno per i 90 anni dell’impianto di Via di Corticella. Le occasioni agonistiche sono tante, si corre il giovedì e la domenica con qualche eccezione nel mese di marzo, quando si svolgeranno nove convegni, altrettanti appuntamenti ad aprile e maggio ed infine due date nel mese di giugno. I Grandi Premi, classiche della pista felsinea, sono in programma il 3 Aprile – Gran Premio Italia ed il 2 giugno Gran Premio della Repubblica, saranno giornate che offriranno l’occasione di vivere un ippodromo vestito a festa, con tanti eventi per famiglie e bambini.

Da giovedì 3 marzo la location dedicata alla ristorazione dell’ippodromo cambierà, sarà la Club House ad accogliere ospiti e clienti, nelle giornate di corse verrà allestito un buffet in una zona accogliente e riservata, accessibile su prenotazione. L’ippodromo come spazio aperto, da considerare come una “green area” in centro città, è questo il concetto sul quale Hippogroup sta lavorando negli ultimi anni. “Modificare una percezione radicata negli anni non è semplice”, dice Michele Canali Vice Presidente di HippoGroup Cesenate, “è ancora diffusa la convinzione che gli ippodromi siano esclusivamente luoghi dedicati alla corse, ma possono essere molto di più, a cominciare dalla capacità ricettiva su larga scala. Si possono ospitare raduni ed eventi, concerti e situazioni che necessitano di ampi spazi”.

Hippogroup Cesenate si sta muovendo per incrementare il numero di collaborazioni con alcune tra le più note Associazioni sportive del territorio. Si comincia domenica 27 febbraio, con la presenza in ippodromo del corner del Bologna FC Official Store.

Prosegue Canali: “A fine marzo presenteremo alla stampa gli esiti di questi incontri ed il calendario di eventi che metteremo in campo fino a giugno; per esempio abbiamo intenzione di far conoscere l’Arcoveggio anche da un punto di vista culturale, attraverso visite guidate e di organizzare eventi serali “a tema” sulla terrazza della Club House”.

Oltre alle sinergie in campo sportivo, l’ippica bolognese prosegue il percorso di sostegno alla solidarietà portato avanti gli scorsi anni. Il torneo “Gentlemen 4 Life”, arrivato alla quarta edizione, quest’anno indirizzerà la raccolta fondi all’Associazione AIA SPORT Onlus, per il progetto: “La solidarietà vale 10!”. Aia Sport ha sede a San Lazzaro di Savena e gestisce, dalla sua fondazione nel 1979, un servizio di attività equestre per persone disabili. La Presidente dell’ASD ed alcune rappresentanti saranno ospiti in ippodromo domenica 27 febbraio, per presentare i dettagli del progetto di attività equestre agevolata cofinanziata dal Gentlemen Club dell’Emilia – Romagna e da Hippogroup Cesenate, per l’anno sportivo 2022 – 2023.

All’ippodromo Arcoveggio, già da domenica 27, trovano spazio attività ludiche realizzate sotto la supervisione di educatori ed animatori professionisti, per proporre gratuitamente alle famiglie divertimento ed avvicinamento al cavallo ed alla cultura equestre. Aspetti che Hippogroup desidera valorizzare il più possibile, per accreditare il ruolo dell’ippodromo come luogo di conoscenza di una cultura del cavallo, del mondo agricolo e della natura in genere, tutti temi di stretta attualità che se non vengono adeguatamente trasmessi, c’è il rischio che vengano dispersi.