All'Unibo una fiaccolata per Mehdi, l'ex studente torturato e ucciso in Iran

Amici, compagni di università, colleghi di lavoro. In piazza Scaravilli stasera Bologna si stringe intorno alla comunità iraniana colpita ancora una volta dal regime: Mehdi Zare Ashkzari, 31 anni, è morto dopo 20 giorni di coma a seguito di brutali torture subite nel carcere in cui era stato arrestato per aver preso parte alle manifestazioni di protesta che da mesi agitano il Paese. Oggi si sono svolti i funerali. Ieri l'annuncio da parte del Portavoce di Amnesty.

A Bologna tutti accendono una candela per lui, intorno alle sue foto che lo ritraggono come un ragazzo come tanti, allegro, pieno di vita. Ora una "vittima che il regime assassino ha ucciso". "Libertà per l'Iran", "Sogniamo un Iran libero" dicono i presenti.

Mehdi era arrivato a Bologna nel 2015 per studiare Farmacia, poi era tornato in Iran nel 2021, dopo la morte della madre, scomparsa a causa del Covid. Sotto le Torri, Mehdi, per mantenersi gli studi aveva lavorato prima come fattorino e poi come aiuto cuoco in una pizzeria della zona universitaria.

In piazza anche un ritratto fatto dal fumettista Gianluca Costantini, lo stesso che ha ritratto Patrick Zaki a sostegno della sua liberazione. Zaki proprio ieri ha commentato la morte del giovane iraniano, come lui studente dell'Alma Mater. "Unibo ha una nuova vittima della libertà", ha scritto.