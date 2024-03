Iscrizione ai centri estivi 2024, tutte le novità

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

L'offerta dei centri estivi, attivi nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, sarà presentata quest'anno nel corso di un open day, il 20 aprile, durante il quale ogni gestore avrà l’occasione di presentare il proprio progetto educativo e le famiglie potranno ricevere tutte le informazioni necessarie per l'iscrizione e per inoltrare la domanda di contributo.

Tra risorse provenienti dalle Regione Emilia-Romagna e risorse comunali, per l'estate 2024 saranno destinati 1.207.445 euro di contributi per il pagamento delle iscrizioni da parte delle famiglie.

Come di consueto, le domande di iscrizione ai centri estivi andranno presentate solo online collegandosi al portale dedicato con le proprie credenziali SPID.

Le novità 2024

La presentazione della richiesta di contributo per partecipare ai centri estivi è stata anticipata a prima dell’apertura del bando di iscrizione, dal 3 al 23 aprile: da due settimane prima dell’apertura del bando, dal 15 al 28 aprile sarà già possibile precompilare online la domanda, salvarla in bozza ma non inviarla, l’invio della domanda avverrà solo quando aprirà il bando di iscrizione.

Per ogni settimana scelta il genitore potrà indicare fino a 3 preferenze: ci saranno due periodi distinti di iscrizione, divisi per fascia di età:

- il primo periodo, dal 29 aprile al 6 maggio, sarà riservato alla fascia d’età 6-14 anni (ovvero bambini/e nati dall’1/01/2010 al 31/12/2017 e quelli nati dall’1/01/2018 al 30/04/2018 che frequentano la scuola primaria come anticipatari)

- il secondo periodo, dal 6 al 13 maggio, sarà riservato alla fascia di età 3-6 anni (ovvero bambini/e nati dall’1/01/2018 al 31/12/2020 e quelli nati dall’1/01/2021 al 31/12/2021 anticipatari alla scuola dell'infanzia sia pubblica che privata oppure iscritti alle sezioni primavera).

Si potrà richiedere l’iscrizione solo per bambini/e residenti nel Comune di Bologna. Le domande per i non residenti a Bologna potranno essere presentate una volta chiuso il bando, sui posti residui ancora disponibili.

Per i bambini e le bambine con disabilità, ci sarà una équipe di educatori che collabora con quelli del gestore del centro estivo, la qualificazione dell’accoglienza, l’assegnazione di un monte ore settimanale per gli educatori/trici, variabile in relazione al numero e alle caratteristiche dei minori che frequentano.

Per l'inclusione di bambine e bambini con disabilità, oltre a 1.217.883 euro di risorse comunali saranno impiegati anche 300mila euro di Fondi PN+, per un totale di 1.517.883 euro.