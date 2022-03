Protestano i dipendenti dell'ispettorato del lavoro: "Non si fa sicurezza a costo zero"

Protesta il personale dell'Ispettorato del Lavoro di Bologna, con un presidio svolto presso la sede di Viale Masini.

In vista dello sciopero nazionale del prossimo 18 marzo, i dipendenti -radunati in quasi tutte le sigle sindacali- hanno ribadito la ferma contrarietà verso gli ultimi provvedimenti normativi che li vedrebbero esclusi dall’armonizzazione dell’indennità di amministrazione prevista per il personale appartenente alle Funzioni Centarli, e quindi esposti a una penalizzazione economica in confronto ai colleghi degli altri ministeri, e che prevedono una unificazione delle funzioni a discapito della professionalità specifica che svolgono tutti i giorni per contrastare le illegalità sui luoghi di lavoro.

"Non si fa sicurezza a costo zero" è "Più tutele per chi tutela" sono gli slogan assunti dalla protesta che vede quindi la richiesta forte dei lavoratori dell'Ispettorato di rimuovere la loro esclusione dall'armonizzazione dell'indennità di amministrazione e di preservare la specificità professionale attraverso l'integrazione degli organici, sempre più carenti, e la distinzione dei ruoli ispettivi.