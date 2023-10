Israele-Gaza, le reazioni delle comunità bolognesi: “Hamas non rappresenta i palestinesi”

Da sabato scorso il conteggio delle vittime è in costante aumento. In tutto il Medio Oriente, queste, sono ore di grande apprensione: l’attacco di Hamas ad alcune città israeliane è stato durissimo, così come la risposta di Tel Aviv che si è abbattuta su Gaza nelle ore immediatamente successive. In mezzo, come sempre capita nelle guerre, civili e innocenti.

Da Gerusalemme è arrivato il racconto di don Alessandro Caspoli. Da Bologna, invece, arrivano le parole di due rappresentanti di due istituzioni vicine a Israele e alla Palestina.

Il punto di vista di Assopace Palestina

“Questa situazione – commenta Stefano Casi, attivista di Assopace Palestina – è il punto di arrivo della responsabilità della comunità internazionale di non aver voluto vedere né prendere posizione rispetto a quanto accade in Palestina da decenni. La violenza è assolutamente da condannare, sia chiaro. Noi, nel nostro nome, abbiamo la parola ‘pace’. La pace e la non violenza sono alla base del nostro pensiero per quanto riguarda i rapporti tra le persone e tra i popoli. La violenza è assolutamente da condannare, da qualsiasi parte".

"Israele - aggiunge Casi - da decenni, compie violazioni dei diritti internazionali, dei diritti umani, dei diritti civili: quello a cui stiamo assistendo è il punto di arrivo, sicuramente sbagliato, di una situazione che la comunità internazionale ovviamente conosce da tempo, ma a cui non ha mai reagito in maniera seria e determinata. In questo momento, la comunità internazionale deve capire le ragioni. Non si parla delle ragioni di Hamas, ma del popolo palestinese, che da decenni è sotto occupazione. La giusta condanna della violenza dovrebbe arrivare sempre, non solo ora. Fino a qualche giorno fa questa condanna non c’è stata, anche in situazioni di violenza analoghe perpetrate da Israele nei confronti del popolo palestinese”.

La comunità ebraica progressiva

“Ciò che sta accadendo ha colto di sorpresa tutti. Un attacco non casuale – dice Carmen Dal Monte, presidente della comunità ebraica progressiva Or’Ammin – visto che è arrivato nel giorno di una festività ebraica, esattamente come cinquanta anni fa. Siamo tutti sconcertati rispetto alle notizie che stanno arrivando e ovviamente la paura principale è che il conflitto si allarghi sempre di più, provocando altre vittime. In questo momento, secondo le notizie che arrivano, i terroristi sono ancora sul territorio israeliano. Ci sono ancora combattimenti e non più tardi di ieri è stato scoperto un altro kibbutz con oltre cento civili uccisi. Credo sia impossibile capire come si evolverà la situazione nelle prossime ore o addirittura nelle prossime settimane. Quello che abbiamo visto è stato un attacco terroristico in stile Bataclàn: come quella volta, le prime vittime sono stati dei ragazzi che partecipavano ad un festival musicale, ragazzi tra l’altro di ogni nazionalità e ogni religione. In un ebreo, vedere immagini in cui delle persone entrano nelle case, uccidono chi c’è e deportano gli altri, fa venire in mente ben altre situazioni. Credo che la prima reazione sia la paura e l’angoscia. Speriamo che la politica trovi altre risposte, anche se personalmente non credo che l’attuale governo israeliano, un governo conservatore, reazionario e razzista, possa dare garanzie in questo senso”.

“È chiaro – continua Dal Monte – che Hamas con i palestinesi non c’entri nulla. Le conseguenze di quanto sta succedendo, infatti, le stanno vivendo in prima persona le donne e gli uomini palestinesi rinchiusi a Gaza e tenuti in ostaggio da Hamas. Risposte dalla politica italiana? Devo dire che ci piacerebbe che anche a Bologna, come già successo in altre città italiane e internazionali, venisse espressa più vicinanza, magari con il palazzo del Comune illuminato con i colori della bandiera di Israele”.

Foto LaPresse