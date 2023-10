Medio Oriente, Bonaccini: “Anche il popolo palestinese merita sicurezza e pace”

Sono parole di grande preoccupazione per quanto accade in Medio Oriente quelle di Stefano Bonaccini. “Il sacrosanto diritto di Israele a difendere la propria esistenza e a sradicare l’organizzazione terroristica di Hamas – scrive in un post Facebook il presidente dell’Emilia-Romagna e del Partito Democratico – non accresca ulteriormente il numero di vittime civili e innocenti. Il popolo palestinese, alla pari di quello israeliano, merita pace e sicurezza. Un presente e un futuro. Entrambi”.

“Sono giorni drammatici – continua Bonaccini – ore di grande apprensione. Per la terribile situazione in Israele e a Gaza, per le immagini tremende che abbiano negli occhi e la preoccupazione per la sicurezza di tutti. L'Unione europea e la comunità internazionale devono trovare una nuova ragione di impegno per difendere lo Stato di Israele, contrastare il terrorismo, promuovere la pace e la convivenza pacifica di due popoli e due Stati” conclude il governatore dell’Emilia-Romagna.

Foto LaPresse