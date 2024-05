Ustica, Bonfietti: "Davanzali è morto senza sapere che Itavia sarebbe stata risarcita"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“Aldo Davanzali, il proprietario dell’Itavia, è morto senza sapere quello che è accaduto veramente” al Dc-9 della sua compagnia il 27 agosto 1980 quando è precipitato al largo di Ustica e “senza sapere che sarebbe stato risarcito, bisogna concentrarsi su questo”. Non ha dubbi Daria Bonfietti, presidente e co fondatrice dell’associazione dei parenti delle vittime del disatro aereo nel quale morirono 81 persone, tra cui suo fratello Alberto. E adesso che il nome dell'Itavia torna al centro delle cronache, dopo che il gip di Milano ha disposto il sequestro preventivo di 130 milioni a due ex amministratori della società, Bonfietti invita a fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato al fallimento della compagnia aerea. "Itavia è fallita perchè quancuno ha raccontato della balle su questa vicenda", dice l'ex senatrice del Pd. Punto di vista condiviso anche dalla famiglia Davanzali, che chiede che si faccia piena luce sul disastro aereo.

Il tracollo dell’Itavia

Davanzali, avvocato, nato a Sirolo nel 1923, non ebbe mai la soddisfazione di vedere la sentenza con cui la sua compagnia aerea riabilitata. In un primo momento, infatti, le indagini e la magistratura individuarono come causa del disastro “un cedimento strutturale” del Dc-9, precipitato al largo delle coste siciliane. Itavia venne accusata di utilizzare delle “bare volanti” per coprire le proprie tratte e di trascurare sicurezza e manutenzione. Poi arrivò la revoca delle concessioni di volo, chiesta da tutti i partiti, e l’inevitabile tracollo della società, che Davanzali aveva acquisito nel 1965 dal principe Giovanni Battista Caracciolo sfidando il monopolio di Alitalia. Una parabola che ha avuto conseguenze pesantissime per la famiglia dell'avvocato sirolese.

Il tentativo di fare luce sulla vicenda

Davanzali ha trascorso tutti gli anni successivi e impiegato tutte le risorse per cercare di dimostrare l’affidabilità dei suoi aerei. Convinto che il Dc-9 fosse stato abbattuto da un missile, si è battuto per anni per far conoscere la sua verità, scrivendo anche ai vertici delle istituzioni. Tutto inutile fino al 2018, quando la Corte di Cassazione ha sancito l'obbligo per i Ministeri delle Infrastrutture e della Difesa di risarcire la ex-compagnia aerea fallita, che nel 2020 è stata risarcita con 330 milioni di euro. Somma che “avrebbe consentito alla società di soddisfare le pretese dei creditori ammessi alla procedura di Amministrazione Straordinaria e, una volta soddisfatti i creditori, di ritornare in bonis in caso di eccedenza”, scrive il gip di Milano Angela Laura Minerva in un passaggio del decreto di sequestro preventivo da 130 milioni di euro a carico degli ex amministratori della società, Marco Scorzoni e Jacopo Di Stefano. I due imprenditori bolognesi, difesi dall'acvvocato Simone Sabattini, sono accusati di essersi aver “praticamente azzerato” il patrimonio residuo della società con prelievi e spese che poco avevano a che vedere con la gestione della società. Tra le voci di spesa, che la Guardia di Finanza ha rintracciato, ci sono Rolex, vacanze in hotel a cinque stelle e molto altro.

Due filoni separati

“La magistratura ha deciso che i ministeri risarcissero l’Itavia, punto”, aggiunge Bonfietti che invita a “non collegare assolutamente” la vicenda della compagna aerea – con i recenti strascichi giudiziari – con quella ben più complessa della strage di Ustica. “In questo caso la vittima era Aldo Davanzali, che è stato fatto fallire perché qualcuno ha raccontato delle balle su questa vicenda, non noi familiari degli 81 morti nello schianto del Dc-9. I risarcimenti non sarebbero dovuti venire a noi, sono due filoni assolutamente separati”.