In Italia sono oltre un milione le persone che, nonostante siano nate e studino e lavorino nel nostro Paese, non sono ancora cittadini o cittadine italiani. Per loro e per tutti i cosiddetti “italiani di seconda generazione” che vivono anche a Bologna, otto attivisti, influencer, artisti e sportivi hanno portato sul palco del Teatro Auditorium Manzoni le loro storie personali durante la seconda edizione di “Bolognesi dal primo giorno”, la campagna che il Comune di Bologna ha avviato un anno fa dopo aver introdotto nel proprio statuto lo “ius soli alla bolognese” che prevede il diritto alla cittadinanza italiana onoraria per tutti gli stranieri minorenni che hanno studiato in Italia.

Esperienze di vita e di successi oltre le difficoltà e l'emarginazione. Come quella di Nogaye Ndaiaye, divulgatrice e autrice, per anni vittima di pregiudizi e microaggressioni razziste. E la rivalsa di Pamela Malvina Noutcho Sawa, laureatasi due mesi fa campionessa italiana di boxe, una vittoria che la 31enne bolognese spera “che possa essere un esempio per chi lotta per i propri diritti”. Fino al comico italo-nigeriano John Modupe e al rapper Amir Issaa, che attraverso la musica combatte le discriminazioni.

“Le persone di seconda generazione vivono ogni giorno sulla propria pelle i problemi di non essere riconosciute come cittadine italiane – grida alla platea formata da studenti e studentesse di vari istituti superiori della città Deepika Saalahn attivista di Action Aid-Dalla Parte Giusta della Storia -. Ma senza una riforma del diritto alla cittadinanza si blocca il loro futuro e quello di questo Paese”. Sul palco è intervenuto anche il sindaco Matteo Lepore, impegnato con il tour nelle scuole per parlare ai ragazzi e alle ragazze dello "ius soli".