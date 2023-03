Mondo del teatro in lutto, morto l'attore e regista Ivano Marescotti

E' arrivata nel tardo pomeriggio la triste notizia della morte del noto attore e regista Ivano Marescotti, 77 anni, una vita trascorsa tra teatro e cinema. Originario di Bagnacavallo, ma spessissimo a Bologna, Marescotti era da qualche giorno ricoverato all’ospedale civile di Ravenna, e si è spento a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche legate a una grave malattia.

L'attore e regista lascia la terza moglie Erika, che aveva sposato un anno fa, e la figlia Iliade nata nel suo matrimonio precedente. Nelle prossime ore si avranno informazioni sulla camera ardente, l’apertura al pubblico e i funerali. Intrapresa una carriera come attore abbastanza tardi, Marescotti era cresciuto rapidamente e divenne molto popolare per i ruoli interpretati al cinema, a teatro e in televisione nella sua lunga carriera arricchita da tanti premi e riconoscimenti.

Le condoglianze del sindaco Matteo Lepore

"Con Ivano Marescotti se ne va un grande attore figlio della nostra terra e orgoglio per l’Italia" -ha commentato a caldo il sindaco Matteo Lepore. Marescotti era capace di passare "dalla fiction al teatro, al grande cinema, dal dramma alla commedia, interpretando piccoli e grandi ruoli, spesso indimenticabili. La sua vita professionale è stata una autentica storia d’amore per la recitazione, le radici e il coraggio delle idee. Alla sua dolcissima famiglia vanno il cordoglio e l’affetto senza limiti di Bologna".