Il regista John Landis a Bologna: "Abbandonate lo streaming e tornate al cinema" | VIDEO

“Rispetto a quando ho cominciato è cambiato tutto. Ora gli studi sono piccole parti di grandi multinazionali che si occupano di tutt’altro. Grandi film verranno sempre girati, ma la domanda è: quanto tempo e quanti soldi gli verranno dedicati? Il cinema fin dal suo inizio è sempre stata chiamato ‘lo show business’ e ‘l’industria’. C’è sempre una trappola con i mecenati dell’arte. Che fossero i Medici o fosse la Chiesa: quando i Medici commissionavano un ritratto era meglio farli apparire belli. Chiunque investe vuole qualcosa in cambio e nel cinema sono i soldi. Sempre. È un mercato schizofrenico: da un lato si cerca di lanciare un messaggio, dall’altro si vuole guadagnare". Così John Landis, celebre regista di alcuni dei film che hanno fatto la storia del cinema come Blues Brothers, nella conferenza stampa che si è tenuta al Grand Hotel Majestic di via Indipendenza. Landis è in città perché ospite di alcune iniziative patrocinate dall’International Filmmaking Academy, dal MAST e da Il Cinema Ritrovato della Cineteca di Bologna. Nell’occasione, è stato oggi presentato il laboratorio per giovani talenti organizzato dall’Academy, che vede coinvolti venti giovani cineasti arrivati da tutte le parti del mondo. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore la moglie di Landis, la famosa costumista Deborah Nadoolman Landis, la quale terrà una conferenza stampa sull’arte dei costumi nel cinema.

Landis: "Il film un'esperienza di gruppo"

"La buona notizia è che ultimamente alcuni film, come Top Gun, hanno riportato la gente al cinema. C’è speranza, quindi, che lentamente torni la cultura del cinema in sala. Da filmmaker dico che un film non dovrebbe essere visto dal pc, dal tablet o dallo smartphone. Un film dovrebbe essere guardato sul grande schermo e con un audio di qualità. Ma soprattutto, un film dovrebbe essere guardato con le altre persone. Gli spettatori sono una parte fondamentale del cinema: se guardi un film divertente con altre persone riderai di più, perché le risate sono contagiose”.

Divieto di aborto e nazisti dell'Illinois

Oltre all’aneddotica sui suoi film, John Landis ha risposto ad una domanda sulla recente decisione della Corte Suprema statunitense a proposito del divieto di aborto. Nello specifico, a Landis è stato chiesto se ai celebri Nazisti dell’Illinois presenti nel suo film Blues Brothers una decisione come questa sarebbe piaciuta: ‘Negli Stati Uniti abbiamo un’idea di libertà portata un po’ agli estremi. Abbiamo diversi partiti di estrema destra e uno dei giudici della Corte Suprema, Clarence Thomas, che è apertamente fascista. In effetti i Blues Brothers sono stati fatti tanto tempo fa ma queste correnti sono ancora molto forti. Trump ha agito come Pandora, che ha aperto il vaso e ne è uscito di tutto e di più”.

John Landis a Bologna, gli appuntamenti

Diverse le iniziative che vedranno Landis protagonista in città:

- Venerdì 1 luglio, ore 18.30: incontro pubblico all'Arena del Sole

- Domenica 3 luglio: proiezione in Piazza Maggiore del film Blues Brothers alla presenza del regista

- Martedì 5 luglio: proiezione in Piazza Maggiore del film Una poltrona per due alla presenza del regista

- Giovedì 7 luglio: proiezione al MAST del film Tutto in una notte alla presenza del regista