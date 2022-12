Ex alunno dona 100 milioni alla Johns Hopkins

Più spazi, più docenti, più borse di studio. Grazie al più importante contributo privato mai arrivato ad un'università in Italia: 100 milioni di dollari donati da un ex studente e dalla moglie alla Johns Hopkins di Bologna per formare, sotto le Due Torri, la prossima generazione di esperti internazionali.

La donazione, annunciata oggi, arriva dai filantropi scozzesi James e Morag Anderson. La donazione consentirà alla Johns Hopkins di espandere il campus della School of advanced international studies, Sais, Europe a Bologna, rendendolo "un polo internazionale di ricerca e collaborazione in grado di riunire accademici e professionisti di spicco da tutto il mondo, per formare la prossima generazione di esperti internazionali, offrire soluzioni multidisciplinari ai problemi globali, facilitare la ricerca scientifica e tecnologica sulle politiche pubbliche e lavorare per la pace e lo sviluppo democratico", fa sapere l'Istituto.

"La donazione di James e Morag Anderson è rivoluzionaria. Sais Europe potrà affermare ulteriormente il suo ruolo di centro nevralgico per la ricerca, l'apprendimento e le politiche pubbliche in un momento critico della storia globale. Tra i contributi filantropici privati più significativi a beneficio dell'istruzione accademica in Europa e il più importante a livello italiano, esso esprime la convinzione degli Anderson che le università possono svolgere un ruolo unico nel plasmare e rafforzare la società democratica", Spiega Ronald J. Daniels, presidente della Johns Hopkins.

James Anderson, investitore di Edimburgo, è presidente dell'Advisory Council della Johns Hopkins University Sais Europe e membro del consiglio di amministrazione dell'università. Ex studente, è alumno e sostenitore di lunga data della scuola.

"Sais Europe mi ha insegnato che per i leader è fondamentale ragionare in modo critico e creativo sui problemi complessi che non hanno risposte facili", riconosce il filantropo. "Credo che sia essenziale permettere agli studenti più talentuosi e motivati di studiare con i nostri docenti a Bologna, indipendentemente dalle loro disponibilità economiche, e creare opportunità per amplificare l'impatto della Johns Hopkins oltre i confini e gli oceani", aggiunge. La Johns Hopkins di Bologna è stata fondata nel 1955 con un particolare focus sugli affari internazionali e i contesti di cooperazione transnazionale e di pace, in un momento critico dello sviluppo dell'ordine mondiale del dopoguerra. La donazione degli Anderson rafforzerà la scuola nel ruolo di quale hub europeo della Johns Hopkins, creando un centro di ricerca interdisciplinare e dinamico. Come riconoscimento per la loro donazione, l'università intitolerà la sede di Bologna "James and Morag Anderson Campus".

Grazie al contributo, la Johns Hopkins potrà dare gambe al piano strategico Vision 2030, che prevede l'assunzione a tempo pieno di nuovi docenti, in particolare in molte aree programmatiche chiave (studi mediterranei, rischio globale-analisi del rischio, sviluppo sostenibile e clima, studi europei, nuove tecnologie e relazioni internazionali, organizzazione industriale, finanza e mercati).

L'attuale Fondo per l'integrazione, creato nel 2017 grazie a una precedente donazione degli Anderson, sarà ampliato così da sostenere fino a 20 programmi di scambio annuale riservati a docenti e personale amministrativo tra Washington, Nanchino eBologna. La donazione finanzierà, inoltre, nuove borse di studio per gli studenti del master biennale che trascorreranno un anno a Bologna e un anno a Washington, nonché nuove borse di studio per gli studenti che frequenteranno gli altri programmi di master di uno o due anni nel campus di via Andreatta. Gli attuali studenti dei programmi di laurea della Johns Hopkins beneficeranno di un potenziamento del Tuition Fund, che fornisce un sostegno finanziario agli studenti che conseguono sia la laurea alla Johns Hopkins University che il master alla Sais nell'arco di cinque anni. La donazione degli Anderson amplierà questo fondo e rafforzerà il sostegno accademico e istituzionale del programma.

Infine, l'edificio che ospita la Johns Hopkins di Bologna sarà ampliato con 3.000 metri quadrati aggiuntivi: il campus includerà più spazi di incontro, strutture per conferenze, un centro linguistico, ulteriori aule ed uffici, fondamentali sia per i docenti in visita da Baltimora e Washington, sia per gli attuali docenti e lo staff. Johns Hopkins Sais, costantemente posizionata tra le migliori istituzioni per lo studio della politica internazionale, dell'economia e delle lingue straniere, conta attualmente più di 1.100 studenti in oltre 20 programmi tra Washington, Nanchino e Bologna e ha oltre 20.000 alumni che ricoprono ruoli di leadership in tutto il mondo (8.500 hanno trascorso almeno un anno del loro percorso formativo a Bologna). La scuola di Bologna conta circa 200 studenti provenienti da 40 Paesi. (Dire)