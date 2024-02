QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il Comune di Bologna conferirà la cittadinanza onoraria a Julian Assange: lo ha deciso oggi il Consiglio comunale, votando l’ordine del giorno con 32 voti favorevoli. “Dare la cittadinanza a Julian Assange è dare cittadinanza alla libertà di stampa, al diritto di informazione e alla verità – scrive in un comunicato il capogruppo di Coalizione Civica e primo firmatario della proposta Detjon Begaj –. Nell’epoca delle fake news, il diritto ad un’informazione libera e indipendente, il diritto a conoscere documenti e fatti rilevanti per la difesa della democrazia, come i crimini di guerra,che alcuni poteri vogliono nascondere all’opinione pubblica, è fondamentale”.

“Dalla nostra città un segnale politico e istituzionale inequivocabile per difendere, insieme alla vita di Assange, la libertà di stampa, il diritto all’informazione libera e indipendente. Bologna ancora una volta si schiera dalla parte dei diritti umani. La vicenda di Assange, oltre a meritare sostegno per le pesanti violazioni dei suoi diritti come detenuto, dimostra che fare bene il proprio lavoro di giornalista raccontando fatti e verità, può essere oggi pericoloso, a scapito della libertà di espressione, della libertà stessa e della vita” dice la segretaria del Partito Democratico di Bologna Federica Mazzoni.

Chi è Julian Assange

Assange è un giornalista di origine australiana, cofondatore dell’organizzazione giornalistica e divulgativa WikiLeaks. Proprio la piattaforma WikiLeaks, dal 2006, ha diffuso documenti con notizie riguardanti le irregolarità di diversi governi come corruzione e crimini di guerra. Nel 2010 WikiLeaks pubblica migliaia di documenti secretati riguardanti crimini di guerra commessi dagli Usa in diverse guerre. Incarcerato nel 2019 nel Regno Unito per una controversa accusa di stupro in Svezia, è stato successivamente accusato dagli stessi Stati Uniti di cospirazione. Oltre alle già discusse ragioni della sua carcerazione, a far discutere sono le modalità di reclusione del giornalista, ritenute da molti gravemente lesive. Sul capo di Assange pende il rischio di estradizione negli Stati Uniti, anche se già l’Onu e il Consiglio d’Europa hanno chiesto che il giornalista non sia estradato.

