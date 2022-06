Just Eat apre un hub a Bologna. Sindacati: "Non siamo stati invitati al tavolo"

Just Eat aprirà a Bologna un hub per i suoi rider e questo sorprende la Cisl, che commenta: "Ci meraviglia, non essendo stati invitati a partecipare a nessun tavolo e a nessuna trattativa per la definizione dello stesso, pur avendo partecipato a tutte le trattative nazionali e pur avendo pure una rsa qui sul territorio bolognese", fa sapere Raffaele Saponara della Fit dell'Emilia-Romagna.

"Abbiamo già inviato una missiva all'azienda per chiedere un corretto ripristino delle relazioni sindacali. Le modalità di definizione dell'organizzazione di questi lavoratori, già discriminati, deve essere chiara, lineare e soprattutto partecipata", avverte il sindacalista. "Siamo sempre stati presenti ai tavoli sia aziendali che quelli convocati dalle Istituzioni, auspichiamo pertanto di essere convocati per la definizione del luogo in cui dovrebbe sorgere e per definire tutti i servizi che dovrebbe contenere per tutelare al meglio i lavoratori", conclude Saponara.

