Il terzino della Juventus De Sciglio operato al Rizzoli: "Intervento riuscito"

Era uscito dal terreno di gioco in lacrime durante il match Juventus - Lecce e ora inizia la riabilitazione. Dopo la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, il terzino bianco-nero Mattia De Sciglio è arrivato a Bologna ed è stato sottoposto all'intervento di ricostruzione del legamento dal prof. Stefano Zaffagnini, direttore della Clinica Ortopedica e Traumatologica II del Rizzoli, alla presenza del medico sociale della Juventus Marco Freschi: "L’operazione è pienamente riuscita e nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo. Gli auguriamo di tornare presto in campo!" fa sapere l'ospedale.

Zaffagnini, che dal 2008 è Coordinatore del Centro di Riferimento Specialistico di “Traumatologia dello Sport” degli Istituti Ortopedici Rizzoli, è considerato uno dei 4 chirurghi italiani ammessi alla più importante società scientifica sulla chirurgia del legamento crociato anteriore chiamata "ACL Study Group".

"È difficile trovare le parole giuste in questi momenti, quando lo sconforto e il dolore prevalgono su tutto - aveva scritto il terzino 31enne sui social - Non saranno mesi facili, ma ho sempre lottato duramente per superare ogni sfida mi si presentasse. Metterò tutto me stesso per tornare al più presto e più forte dai miei compagni. Grazie a tutti voi per il vostro sostegno, che unito all’affetto della mia famiglia e delle persone a me più care, mi darà ancora più forza per affrontare questa nuova sfida. Sempre a testa alta".

A novembre, per un un grave trauma alla caviglia e una frattura a seguito di una caduta dopo un'acrobazia di kiteboarding, anche Matteo Dorotini, veneziano, campione del mondo di Freestyle Kiteboarding under21, è stato operato al Rizzoli da Massimiliano Mosca, in collaborazione con il dottor Alberto Grassi, entrambi della Clinica Ortopedica e Traumatologica II diretta dal professor Stefano Zaffagnini.

Chi è Stefano Zaffagnini

Classe 1962, nato a Lugo di Revenna, il professor Zaffagnini ha conseguito la laurea in medicina all'Università di Bologna e si è specializzato in Ortopedia e Traumatologia. Ha effettuato oltre 11.000 interventi chirurgici come primo operatore.

Dal 24/07/1997 al 30/04/2016 svolge l'attività di “Medico Dirigente 1° livello presso il reparto di Traumatologia dello sport degli Istituti Ortopedici Rizzoli. Dal 2008 è Coordinatore del centro di Riferimento Specialistico di “Traumatologia dello Sport” dell'Istituto Ortopedico Rizzoli.

Dal 1/05/2017 al 01/06/2017 è Direttore di Struttura Complessa "Ortopedia Generale" presso il Dipartimento Rizzoli in Sicillia a Bagheria

Dal 15/03/2017 è Direttore della II Clinica Ortopedica e Traumatologica dell'Istituto Rizzoli di Bologna

Dal 19/6/2018 è nominato Direttore del Dipartimento Patologie Ortopediche e Traumatologcihe Complesse dell'Istituto Ortopoedico Rizzoli.

Presso l'Università di Bologna come titolare di insegnamenti per il settore scientifico ortopedia e traumatologia.