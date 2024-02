Kanye West, concerto a sorpresa a Bologna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dopo il tanto chiacchierato mega evento di Campovolo, a Reggio Emilia, poi sfumato, stavolta il concerto di Kanye 'Ye' West è realtà: il prossimo 24 febbraio, Ye si esibirà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Si tratta della seconda e ultima data italiana, dopo il concerto fissato per il 22 febbraio al Forum di Assago.

Chi è Kanye West

Probabilmente non basterebbe un libro per raccontare chi è davvero Kanye West. Rapper, produttore e musicista originario di Atlanta, è una delle figure più influenti della musica internazionale degli ultimi venti anni. Artista eclettico, capace di svariare dal cinema alla moda: con il brand Adidas ha creato una fortunatissima linea di scarpe, le Yeezy, e in passato ha anche collaborato con altri importanti marchi come Nike e Louis Vuitton. Dal 2020 ha intrapreso anche una carriera politica, candidandosi come presidente degli Stati Uniti. Forte sostenitore di Trump, amico di Elon Musk, negli ultimi anni West si è spesso reso famoso più per le sue esternazioni che per la musica. Ha preso posizioni vicine ai negazionisti dell’Olocausto, ha espresso apprezzamenti nei confronti di Hitler e si è spesso lasciato andare a commenti sessisti, misogini e antisemiti. Dal 2021 il suo nome completo è Ye, senza cognome.

Il concerto a Bologna

Il prossimo concerto all’Unipol, in cui verrà presentato Vultures1, suo ultimo disco, vedrà West esibirsi con il rapper Ty Dolla $ign, oltre a possibili ospiti a sorpresa. Più listening party che classico show, i biglietti per la data saranno in vendita dalle ore 15 di oggi sulla piattaforma Ticketone: il prezzo di partenza è 115€.