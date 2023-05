Dopo l'attesa, inaugurato il nuovo "Katia Bertasi"

Taglio del nastro a Bologna per la nuova Casa di quartiere Katia Bertasi, in Bolognina: "Un'inaugurazione molto attesa dopo tanti anni di lavori" e questa è "una bellissima notizia", ha detto il sindaco Matteo Lepore.

La struttura

Nella struttura di via Fioravanti, vicina alla nuova piazza Lucio Dalla, rientrano una sala polivalente da 300 posti, spazi per corsi, una palestra e anche una cucina. Il tutto nel pieno della Bolognina e quindi di "un luogo di grande trasformazione e di continui cambiamenti", continua Lepore. "Qui stiamo mettendo molte risorse per l'edilizia sociale di Acer, le nuove scuole Federzoni, la nuova Casa della salute che funziona da alcuni anni e questa piazza, che penso sarà la nuova piazza Maggiore".

Lepore: "Bolognina luogo magico"

In Bolognina "abbiamo tante persone che vengono a vivere, tanti italiani giovani così come persone da altri Paesi. E' grazie a questi luoghi di cultura e socialità che impastiamo la nuova comunità, questa - sottolinea il sindaco- è la grande magia della Bolognina, qui si impara a diventare bolognesi. Certo ci sono paradossi, conflitti e problemi ma insieme li dobbiamo risolvere e questi luoghi ci permetteranno di farlo". Un pensiero, poi, va anche all'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna e al tema della cementificazione. "In Bolognina 15 anni fa si era pensato ad un quartiere pieno di grattacieli e appartamenti che costavano oltre 5.000 euro a metro quadro, allora - afferma Lepore - si fece una battaglia insieme ai cittadini per cambiare il piano urbanistico e ottenere dai privati che avrebbero costruito poco più in là, invece, una grande piazza coperta, questa Casa di quartiere, un poliambulatorio, una scuola e un grande parco pubblico oggi dedicato alle vittime del 2 agosto. Quindi, si può fare".