Femminicidio Gualzetti, il killer inscena omicidio in cella con il ketchup

Non solo non ha ucciso Chiara Gualzetti d'impulso, di cui invece aveva progettato il delitto, ma quando era già rinchiuso nel carcere minorile di Bologna in attesa del processo ha inscenato per scherzo un altro omicidio assieme a un compagno di cella, sporcando ovunque con il ketchup e facendo finta "di essere impazzito di nuovo".

E ha anche pubblicato sui social un video in cui si riprendeva facendo il segno della vittoria con le dita e la scritta 'killer' in primo piano. Tutti comportamenti, si legge nelle motivazioni della condanna a 16 anni e quattro mesi per il 17enne che il 27 giugno 2021 ha ucciso la 15enne a Monteveglio, nel bolognese, che dimostrano "l'assenza di empatia e senso di colpa" del giovane.

Nell'atto con cui il Tribunale dei minori bolognese spiega come si è arrivati alla condanna del ragazzo, processato con rito abbreviato, si spiega inoltre che questa mancanza di "resipiscenza" emerge anche "dai comportamenti sprezzanti attuati dopo l'uccisione", con il giovane "che colpisce con calci la vittima perché 'non moriva' e si preoccupa solo di 'essersi rotto un piede'".

Secondo il giudice, quindi, i comportamenti tenuti dall'omicida "denotano la totale assenza della benché minima considerazione per la vittima e per la tragedia e dimostrano ancora una volta il compiacimento narcisistico che si è manifestato anche in udienza", quando, ad esempio, ha parlato del finto omicidio inscenato in carcere "con espressione sorridente".

Infine, le motivazioni si soffermano sulla "capacità simulatoria e depistante" mostrata dal ragazzo "subito dopo il fatto, quando mente spudoratamente" ai Carabinieri, fornendo ipotesi alternative sulla scomparsa della 15enne, il cui corpo fu trovato il giorno dopo il delitto.