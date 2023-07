La piccola Leila muore dopo l'incidente in tangenziale

Leila, la bimba ferita il 14 giugno in un incidente in tangenziale, è morta. Era stata ricoverata all'ospedale Maggiore e ha chiuso gli occhi per sempre sabato mattina, come riferisce la Gazzetta di Modena.

A dare la notizia della morte della bimba il papà Gentjan Kurti, residente insieme alla famiglia a San Polo d'Enza, in provincia di Reggio Emilia.

Il papà e le due figlie erano rimasti feriti in un violento tamponamento nei pressi dell'uscita di Borgo Panigale mentre si stavano recando all'aeroporto ed erano stati trasportati al Pronto Soccorso dopo l'intervento dei Vigili del fuoco che li avevano estratti dall'auto.

Il sindaco di San Polo D'Enza ha proclamato il lutto cittadino nel giorno del funerale di Leila che nel 2014 aveva già perso un fratellino a 5 anni per un grave problema di salute.

Ieri pomeriggio, un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore, dopo aver perso il controllo dello scooter e aver urtato lo spartitraffico in via Calamosco (quartiere San Donato), mentre un 60enne è stato denunciato per omissione di soccorso a San Giovanni in Persiceto: è accusato di aver investito una 27enne e di essere scappato. La ragazza si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore.