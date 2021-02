L'oroscopo di febbraio segno per segno

Venere entra in Aquario l’1 per poi passare in Pesci il 25 e restarvi fino a fine mese; Marte continua il suo transito in Toro; Giove e Saturno transitano in Aquario

Il Cielo di febbraio si presenta con il Sole che transita in Aquario fino al 18 per poi passare in Pesci; Mercurio continua il suo transito in Aquario, retrogrado fino al 21 e poi diretto fino a fine mese; Venere entra in Aquario l’1 per poi passare in Pesci il 25 e restarvi fino a fine mese; Marte continua il suo transito in Toro; Giove e Saturno transitano in Aquario; Urano e Nettuno diretto continuano rispettivamente a restare in Toro e in Pesci; infine Plutone continua il suo transito in Capricorno. Il fenomeno celeste più importante è la congiunzione media fra Saturno e Giove del 21 dicembre. Questo cielo premia soprattutto la Bilancia.

Ariete

In questo mese riuscite a poter dimenticare un inizio di anno lento e con alcune criticità. I pianeti si dispongono finalmente in modo armonico e proprio niente riesce più a fermare la vostra esuberanza. Fino al 18 potete sentire recupero di energia e vitalità, grazie al transito positivo del Sole. Anche Mercurio vi sostiene per tutto il mese favorendo la comunicazione e l’energia mentale. Venere favorevole per tutto il mese vi di concedervi emozioni e sensazioni piacevoli. In questo periodo sono possibili riconciliazioni se avete vissuto tensioni; e comunque, le coppie stabili possono ritrovare un periodo di calma e serenità.

Toro

La maggior parte dei pianeti si dispongono in modo da rendervi il mese decisamente impegnativo. Fino al 18 vi sentite con le batterie scariche a causa dell’azione dissonante di Sole e Saturno. Mentalmente siete stanchi e non avete la necessaria concentrazione per impegnarvi nello studio e nel portare avanti i vari impegni quotidiani e professionali, a causa di Mercurio dissonante. Marte nel segno può portarvi facilmente a perdere la pazienza. Dal canto suo, Giove può farvi mettere qualche chilo di troppo. In amore, Venere dissonante instilla un senso di inquietudine ed insoddisfazione nel rapporto col partner.

Gemelli

Questo mese si presenta molto interessante, poiché la quasi totalità dei pianeti si dispone a vostro favore. Fino al 18 continuate a recuperare energia grazie al Sole favorevole. In seguito, cercate di non prendere troppi impegni, poiché potete accusare un calo di vitalità. Mercurio decisamente favorevole per tutto il mese vi supporta nella comunicazione, nello studio, nelle trattative donandovi la necessaria energia mentale. Giove e Saturno favorevoli vi supportano nella realizzazione di validi progetti, soprattutto professionali. Infine con Venere favorevole tutto il mese l’amore rifiorisce splendido nel vostro giardino.