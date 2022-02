Via al progetto da 2mln firmato dall'architetto Cucinella: ecco come si trasformerà la Montagnola | RENDERING

Il parco della Montagnola pronto a cambiare look. Lo fa con un progetto da 2mln di euro - la cui realizzazione è prevista per l’anno 2023 - firmato dall'architetto Mario Cucinella. Perchè c'è bisogno "di cura e di bellezza", così come ha annunciato il sindaco Matteo Lepore presentando stamane il progetto che ha l'obiettivo di costruire una nuova struttura all’interno del parco, in sostituzione di quella attuale. L'architetto Cucinella descrivendo l'opera, l'ha definita "una foglia bianca posata in mezzo agli alberi, aperta, con esili intelaiature in alluminio e vetrate, che di notte diventerà una lanterna nel parco".

"Un luogo frequentato da tante famiglie e bambini, da chi ci va a correre e dagli studenti, ha bisogno di uno spazio flessibile inserito nel pieno rispetto degli alberi. Ospiterà uno spazio polivalente con laboratori, un audotorium, sale studio di giorno, un punto ristoro e servizi, con aree che si prestano a intrecciarsi con le rassegne estive nel parco". Ha aggiunto il primo cittadino.

Come sarà la nuova tensostruttura, il rendering:

Il progetto di riqualificazione della Montagnola: ecco come cambierà volto

La struttura esistente è scarsamente efficiente dal punto di vista energetico e poco adatta ad accogliere le attività ludico-sportive e di integrazione generazionale a carattere culturale che si svolgono nell’area.

L’intervento prevede la realizzazione di un edificio NZEB - Near Zero Energy Building, cioè ad altissima efficienza energetica, composta da tre padiglioni vetrati, che si inseriscono in maniera armonica con il contesto verde del Parco della Montagnola.

La nuova struttura ospiterà una sala polivalente, spazi laboratorio, un punto di ristoro, vari spazi aperti dedicati e servizi igienici aperti al pubblico.

L’investimento - spiega il Comune - complessivo ammonta a oltre 2 milioni di euro e sarà finanziato grazie al programma europeo React-EU, nell’ambito del Piano europeo per la ripresa Next Generation EU, che fornisce risorse aggiuntive ai programmi esistenti relativi ai Fondi strutturali a sostegno de territori più colpiti dalla pandemia.