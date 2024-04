La Perla, nuovo flashmob delle lavoratrici: "Se non possiamo lavorare in azienda lo facciamo qui fuori" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Non ci vogliono far lavorare in azienda? E allora lavoriamo qui fuori e facciamo vedere cosa sappiamo fare". Le lavoratrici de La Perla di nuovo in presidio fuori lo stabilimento in via Mattei a Bologna. Un flashmob che fa ripartire, almeno in modo figurato, la linea di produzione ormai ferma da mesi: disposte ognuna sui propri banchi, dai colori ai campioni fino alla cucitura, il taglio e l’ufficio marketing, le maestranze tornano per un giorno a fare quello che gli riesce meglio: pensare e realizzare i prodotti del marchio di lingerie di lusso.

Macchine da cucire e tessuti, disegni di modelli, persino finti lavaggi e stiratura. La vertenza delle oltre 300 dipendenti si è distinta fin dall’inizio per la fantasia e la creatività con cui chiedono garanzie sul proprio impiego e sul futuro di un’azienda in cui molte delle quali lavorano da tutta la vita.

Allegria e tenacia per esorcizzare la preoccupazione di non riuscire a ripartire. Da Annalisa Seren, macchinista della Perla che ama il suo lavoro tanto da non aver mai pensato a cercare un nuovo impiego, e che ora sente “un grande vuoto” e la grande mancanza delle sue colleghe. A Elena Castano, modellista della Perla da quando aveva vent’anni e che spera che la lotta di lei e le sue colleghe sia di esempio anche per giovani. Fino a Alessandra, storica operaia dell’azienda con più di 30 anni di esperienza e Caudio Bolognesi, il magazziniere che tra nove mesi se ne andrà in pensione “ma con tanta amarezza e tanta incazzatura”. Lavoratrici e lavoratori che per tanti mesi sono rimasti senza stipendio e che solo ad aprile hanno iniziato a percepire la cassa integrazione.

Dopo la dichiarazione di insolvenza da parte del Tribunale di Bologna, ora la questione è in mano anche al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ma l’ultimo tavolo di crisi si è risolto con un nulla di fatto, se non una tiepida manifestazione di interesse riportata dallo stesso ministro Adolfo Urso nel successivo incontro con le parti. "C’è tanta voglia di rimettere le mani sui tessuti – dichiara la segretaria generale di Filctem-Cgil Bologna Stefania Pisani – ora ci sono gli ammortizzatori sociali ma questo non basta: noi vogliamo il nostro lavoro". "Un messaggio forte e chiaro all’alba del Primo Maggio che come Partito Democratico di Bologna rilanciamo e supportiamo", ha aggiunto la segretaria della Federazione del PD di Bologna Federica Mazzoni.