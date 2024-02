La Perla, dichiarata l'insolvenza: arrivano i commissari

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Arrivano buone notizie sul fronte giudiziario per le 220 sarte del gruppo La Perla. Il tribunale di Bologna ha dichiarato insolvente la società La Perla Manufacturing srl, esautorando il fondo anglo-olandese Tennor dalla gestione ordinaria del ramo d'azienda.

Ora, a decidere del futuro del noto marchio bolognese e delle lavoratrici saranno molto probabilmente dei commissari, nominati dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) per avviare l'amministrazione straordinaria. Solo la settimana scorsa era toccato a La Perla Global Management Uk -la controllante del marchio- a entrare in liquidazione giudiziale.

Il giudice delegato è Maurizio Atzori. Dopo una fase di osservazione, verrà decisa l'apertura dell'amministrazione straordinaria che sarà affidata agli avvocati Francesco Paolo Bello, Francesca Pace e Gianluca Giorgi.

