Crisi La Perla, trasferta a Bruxelles per 40 sarte: "Vittime della finanza speculativa, ci ascoltino"

Clicca qui per iscriverti al canale Whatsapp di BolognaToday

Sono arrivate a Bruxelles le lavoratrici dell'azienda La Perla di Bologna, storico marchio di intimo di lusso, che non prendono lo stipendio "da ottobre", ricordano le dirette interessate. Una delegazione di 40 persone composta dai sindacati Filctem-Cgil e Uiltec ha preso il volo l'altra mattina, con destinazione Parlamento europeo.

Le lavoratrici entreranno in Parlamento per discutere della vertenza "e delle implicazioni internazionali", con i rappresentanti parlamentari italiani disponibili, puntando il dito contro la proprietà del gruppo, nelle mani del finanziere tedesco Lars Windhorst che controlla il Fondo olandese Tennor, con sede a Londra.

Incalza al presidio Stefania Pisani della Filctem-Cgil di Bologna: "Chiediamo che le Istituzioni abbiamo maggiore autorevolezza sulla finanza speculativa, su questi fondi che arrivano in Italia e- scandisce Pisani- rilevano le aziende quando vanno bene. Poi, non le finanziano più. Aumentano capitali raggranellandoli nel mercato finanziario, si presentano al tribunale di Londra dicendosi nullatenenti, anche se poi questi personaggi hanno ville milionarie e girano con i jet privati. Portano i loro soldi nei paradisi fiscali e creano disastri, nelle manifatture dei vari paesi che lasciano".

Non a caso, la protesta simbolicamente riguarda infatti tutte le altre aziende alle prese con una situazione analoga a quella della Perla, tra proprietà che sfuggono al confronto anche con le istituzioni. "Sto continuando a lottare per mostrare ai miei figli che bisogna darsi da fare quando si vuole difendere qualcosa in cui si crede", dice tra le altre una lavoratrice, nel corso del viaggio in pullman verso la sede dell'europarlamento.

Appello bipartisan: difendere i posti

A stretto giro sono poi arrivate le difese di due eurodeputate italiane, Alessandra Basso della Lega eed Elisabetta Gualmini del Pd. "Difendiamo le lavoratrici, difendiamo il made in Italy -dettaglia Basso- le dipendenti del gruppo La Perla hanno portato questa mattina a Bruxelles la loro difficile situazione: l'Europa se ne deve occupare. Mi sono recata al presidio. Queste donne hanno lavorato e si trovano senza stipendio da mesi. Una condizione inaccettabile che ricade sulle famiglie già messe alla prova da anni segnati dalle crisi, la pandemia prima, le guerre poi". E aggiunge: "È un diritto delle sarte ricevere il dovuto, godere dei sostegni previsti e pretendere una soluzione chiara per lo stabilimento di Bologna, a fronte di una vicenda giudiziaria complessa".

Sullo stesso tono anche Gualmini: "Ho incontrato questa mattina al presidio davanti al Parlamento europeo le lavoratrici de La Perla, accompagnate dai rappresentanti sindacali. Sono tutte donne e sono tutte in possesso di competenze e abilità straordinarie e rare al servizio di prodotti di altissima gamma e qualità. Mi ha colpito- continua Gualmini sulle- la loro voglia di trasmettere a generazioni più giovani le loro abilità nel modellare, cucire, assemblare tessuti e pezzi di raro pregio. È uno scandalo che siano senza stipendio da 4 mesi. Le speculazioni del fondo che ora è proprietario sono intollerabili". Rincara l'europarlamentare Pd emiliana: "La proprietà ha avuto un comportamento inaccettabile. Presentandosi da remoto per interposta persona al tavolo ministeriale, senza piano industriale e senza certezze sui salari. La finanza speculativa non può sostituire l'economia reale. Parliamo di donne, con famiglie che vogliono solo lavorare e vedere rispettati i propri diritti". Quindi, promette Gualmini: "Faremo di tutto come parlamentari europei per premere sul Governo e il ministero competente perché le straordinarie donne della Perla vedano salvaguardati il loro lavoro e la loro preziosa professionalità. E per lottare per un'Europa che protegga il lavoro e la coesione sociale e non solo i flussi di capitali".