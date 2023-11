Vertenza La Perla, il presidio nel giorno del tavolo di crisi: "Abbiamo paura ma non ci arrendiamo" | VIDEO

Mentre l'incontro al Ministero del Made in Italy è in corso, le lavoratrici si radunano ancora una volta fuori dai cancelli di via Mattei

Sono ore cruciali per La Perla e le dipendenti che lavorano nello stabilimento bolognese. Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è in corso dal primo pomeriggio il tavolo di crisi sul futuro dell’azienda produttrice di intimo di lusso. All’incontro con il ministro Adolfo Urso e i sindacalisti è attesa la proprietà – il fondo olandese Tennor – che da mesi si è resa praticamente irraggiungibile e non ha mai presentato un piano industriale per il rilancio del marchio.

Il nuovo presidio: "Oggi ci tremano le gambe"

E mentre attendono notizie da Roma, le lavoratrici si sono unite in un nuovo presidio davanti ai cancelli di via Mattei, dove la produzione si è praticamente fermata. Lo hanno fatto con fischietti, magliette e bandiere rosse, barili di ferro usati come tamburi e canzoni. Un’assemblea pubblica rumorosa e colorata per esorcizzare la paura che un futuro, l’azienda, non ce l’abbia, e che Tennor non sia veramente interessato a investire nella ripartenza: “Sono mesi che viviamo nell’ansia, oggi ci tremano le gambe - si confida Lorena Lunari, modellista dell’azienda - abbiamo famiglie da mantenere e asili e mutui da pagare. Alcune di noi sono sposate con operai della Magneti Marelli dove anche lì la situazione è preoccupante”.

La lenta agonia de La Perla

Un lungo ordito che richiama la prestigiosa storia dell’azienda e ribadisce l’unità delle lavoratrici determinate a portare avanti la propria vertenza. Così le manifestanti hanno deciso di attirare l’attenzione di chi passava in strada. “Vogliamo farci notare da imprenditori seri che prendano in mano La Perla - spiega il tecnico creativo Sabina Bullo - ci sentiamo come delle pedine nel gioco del Monopoly, il nostro destino è sul piatto dei fondi finanziari in base ai loro interessi economici”. La rimostranza è che Tennor abbia lasciato lo stabilimento completamente a se stesso nonostante il settore dell’abbigliamento di lusso non sia in crisi, causandone di fatto un lento spegnimento: “Al momento il processo è bloccato - spiega Bullo -, i sistemi informatici non funzionano e, anche quando riusciamo a terminare il ricamato, non possiamo evadere gli ordini o vendere online”.

Bulgarelli: "Altre lotte se la vertenza non si risolverà"

Alla protesta si è unito anche il segretario regionale della Cgil Michele Bulgarelli: “Io mi aspetto che il governo scelga di difendere il nostro tessuto industriale, anche in vista dello sciopero generale del 17 novembre. Se la vertenza non si risolverà, ci saranno nuove lotte”. Nel suo intervento, la responsabile del Piano per l’uguaglianza della Città Metropolitana, Simona Lembi, ha sottolineato il coraggio delle lavoratrici e dei lavoratori che oggi stanno portando avanti una vertenza in varie aziende bolognesi, tra cui anche la Magneti Marelli a Crevalcore: “Il minimo comun denominatore è la presenza di fondi internazionali che non hanno nessun rapporto con il territorio e considerano queste realtà solo un numero. Quando si perde il lavoro è un dramma per tutti, ma per una donna ritrovarlo costa il doppio della fatica”.