Làbas, Lepore: “Accuse solo politiche e poco concrete” | VIDEO

Si torna a parlare di Làbas. Le accuse al centro sociale sono giunte ieri da alcuni membri dell’opposizione. Il sindaco Matteo Lepore, intervistato dall’agenzia Dire, ha risposto: “Non credo che queste polemiche interessino più di tanto ai cittadini, ma credo che queste accuse facciano parte del dibattito politico e poggino su poche cose concrete. Ci sono dei numeri molto importanti, ad esempio del Laboratorio di salute popolare che l'associazione porta avanti. Ci sono tante persone indigenti che hanno potuto usufruire di cure dentali o di altri supporti grazie al lavoro di grande prevenzione della salute che loro fanno”.

Aggiunge poi il primo cittadino: "Stanno avviando un percorso di accreditamento con l'Ausl, dovete pensare che ci sono case di cura private che a Bologna non sono accreditate all'Ausl quindi non può essere certo questa la motivazione per cui non si concede uno spazio”.