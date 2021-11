Senzatetto e attivisti in protesta a Palazzo d'Accursio: "Fissato un incontro con il capo di gabinetto Madrid"

Dopo la protesta nel cortile del Comune di Bologna insieme ad un gruppo di senza dimora, lo spazio autogestito diurno di Labas e lo Sportello per il diritto all'abitare di Adl Cobas comunicano di aver ottenuto un incontro con Matilde Madrid, capo di gabinetto del sindaco Matteo Lepore: "Siamo riusciti ad aprire un canale di interlocuzione con le istituzioni, nel quale abbiamo presentato tutte le istanze raccolte in queste settimane", riferiscono gli attivisti.

"Questa è stata solamente la prima tappa di un lungo percorso che ci vede coinvolti attivamente per trovare delle soluzioni a chi tutti i giorni sfida il freddo, la pandemia e la solitudine", continua la nota. "Queste stesse persone hanno preso parola e hanno chiesto che venga applicato immediatamente il diritto ad un'esistenza degna che ha come pilastri fondamentali casa e salute".

Tra i temi portati a Palazzo, in particolare, c'è la richiesta di slegare permesso di soggiorno e accesso alle cure mediche da requisiti quali residenza e domicilio. Altri punti riguardano "spazi sicuri dove poter passare il giorno e la notte" e l'apertura di un "tavolo di monitoraggio permanente su questione abitativa e marginalità sociale, nella seconda città più cara d'Italia per quanto riguarda gli affitti". Nel pieno della quarta ondata, "con l'inverno alle porte e gli affitti alle stelle, non possiamo più aspettare", scrivono lo Spazio autogestito diurno e lo Sportello per il diritto all'abitare.

