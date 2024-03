Labas, i vincitori del bando chiedono il subentro immediato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tiene banco la questione degli spazi di vicolo Bolognetti, sulla cui assegnazione si è espresso nei giorni scorsi il Tar che, di fatto, ha capovolto la graduatoria che ha permesso all’associazione Nata per sciogliersi – formata dagli attivisti di Labas – di insediarsi. Questa mattina, proprio in vicolo Bolognetti, quelli che sulla carta potrebbero essere i nuovi assegnatari dello stabile hanno indetto una conferenza stampa chiedendo un rapido subentro negli spazi: “In teoria dovrebbero darci le chiavi stamattina" ha detto Carlo Terrosi dell’associazione Boart. In teoria sono previsti 60 giorni di tempo per presentare il proprio ricorso, ma le associazioni vincitrici hanno già pronto un piano B: come scrive la Dire, la norma prevede che si possa nuovamente tornare al Tar per chiedere un’istanza di ottemperanza e, in caso di esito negativo, si potrebbe richiedere la nomina di un commissario prefettizio ad acta.

Ma ciò che più preoccupa Terrosi è la posizione del centrosinistra: “Mi piacerebbe sentire qualcuno nel Pd che dicesse che è stato fatto un errore e che adesso si deve ottemperare una sentenza. E se si vuole salvaguardare l'esperienza di Labas c'è' Fico, c'e' Dumbo, spazi non ne mancano per fare attività”. In teoria, continua, la sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna è esecutiva, e il sindaco “dovrebbe consegnarci le chiavi questa mattina. Noi – conclude il presidente di Boart - siamo molto contenti della sentenza, ma arriva a quattro anni dalla presentazione del ricorso, i tempi della giustizia sono stati un po' lunghi. C'è già stato un danno sociale, culturale ed erariale alla città di Bologna. Ora il Comune non continui il contenzioso”.