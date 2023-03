Orologi contraffatti, scovati tre laboratori dove venivano realizzati

Sono tre i laboratori, situati nei comuni di Imola e Castel San Pietro, finiti nel mirino della Guardia di Finanza di Bologna, perchè utilizzati per creare orologi da parete recanti marchi contraffatti. I prodotti venivano realizzati attraverso pantografi, intagliatori e macchine laser che, con l’ausilio di specifici software, permettevano di incidere, su vinili ormai inutilizzati, qualsiasi figura o immagine.

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, gli oggetti individuati riproducevano prevalentemente marchi e loghi di cantanti, gruppi musicali, film, serie tv, case automobilistiche, squadre di calcio e di basket, oltre a personaggi vari del mondo dello spettacolo; gli stessi venivano venduti online, anche tramite i social media, con tanto di spedizione oppure presso fiere a carattere locale.

Merce sotto sequestro, tre denunce

Gli oltre 450 orologi rinvenuti presso i laboratori, già pronti per la commercializzazione, così come i 6 macchinari, i computer e oltre 2.400 adesivi di squadre di calcio, sono stati sottoposti a sequestro, mentre i responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Bologna per il reato di contraffazione.

I finanzieri della Compagnia di Imola, oltre a raccogliere gli elementi di prova a carico dei tre presunti responsabili, stanno analizzando il materiale sottoposto a sequestro per ricostruire anche la loro posizione fiscale. Infatti, sebbene in due siano titolari di partita IVA, il terzo, per quanto riguarda la produzione e vendita di orologi, sarebbe stato del tutto sconosciuto al fisco.