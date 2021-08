Rubano nell'appartamento di fianco, vicino li fa arrestare

È successo ieri in zona Saragozza. I ladri hanno tentato la fuga di balcone in balcone

Non erano ancora riusciti ad aprire la cassaforte dell'appartamento che provavano a trafugare quando ieri mattina, in zona Saragozza, due ladri si sono visti arrivare vigili del fuoco e carabinieri. Un vicino di casa ha sentito dei rumori provenire dall'abitazione attigua alla sua e, sapendo che i proprietari erano in vacanza, ha chiamato il 112 e le gazzelle del Radiomobile si sono prontamente recate sul posto.

Allertati anche i Vigili del fuoco per aprire la porta, nel frattempo i militari si sono posizionati lungo i lati dell'edificio, da dove hanno visto scendere i due ladri che sono saltati da un balcone all'altro per tentare la fuga. Dopo un brevissimo inseguimento a piedi, i due 30enni - georgiani irregolari sul territorio nazionale - sono stati arrestati per furto. E' in corso il processo per direttissima. (Foto archivio)