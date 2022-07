Tenta il furto tra le sedie del cinema in piazza: seduto a fianco, un agente fuori servizio

Tentato furto al cinema in piazza. un 44enne, cittadino brasiliano con alle spalle diversi precedenti, è stato arrestato dalla polizia in piazza Maggiore, poco prima dell'inizio dell'evento (ieri sul palco ospite illustre il noto regista Wes Anderson, poi proiezione di The Last Picture Show di Peter Bogdanovich, ndr).

A notare l'uomo, che si aggirava con fare sospetto lungo le file di sedie adocchiando le borse e gli effetti personali lasciati quasi incustoditi, è stato un poliziotto fuori servizio, venuto anche lui per vedere la proiezione. A confermare quello che a un occhio esperto è da subito parso essere un possibile ladro, è stata una ragazza, accortasi della mano lunga che aveva appena agguantato una borsa lasciata nella sedia a fianco.

A quel punto anche il poliziotto -secondo quanto ricostruito- è intervenuto qualificandosi. Al termine degli accertamenti (addosso il soggetto stava portando anche due zaini) il 44enne è stato portato via in manette. Per oggi è previsto il processo per direttissima: l'accusa è di tentato furto aggravato.