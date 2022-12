Ladri in azione e borse nel mirino, la polizia: "Attenzione quando le appoggiate sul cestino della bici e in auto"

E' questione -letteralmente- di un attimo. Avvertimento della polizia il merito a una raffica di furti di borse che in questi giorni sono stati riportati nei verbali. Gli ultimi due casi risalgono a un paio di giorni fa: una ragazza è una signora derubate mentre erano rispettivamente a parcheggiare la bici ferma con l'auto un incrocio.

Il primo caso si è verificato in prima serata. La ragazza era in compagnia della madre insieme in bicicletta. In prossimità di porta Ravegnana entrambe sono scese dal mezzo e la giovane ha proceduto a legarli con un lucchetto. Nel compiere il gesto ha messo temporaneamente il suo tascapane sul cestino della bicicletta: il tempo di abbassarsi a chiudere la sicurezza e della borsa non vi era più traccia.

Per fortuna, in sede di denuncia, è saltato fuori l'espediente che ha permesso di risolvere tutto in pochissimo tempo. Dentro l'accessorio infatti la ragazza custodiva un laptop geolocalizzabile. Lanciato il programma di tracciamento, il computer rubato è stato ritrovato in una comunità per minori di via spartaco, zona Massarenti, in possesso di un coetaneo della vittima che, ovviamente non ha saputo spiegarne il motivo. Alla fine il computer è stato riconsegnato alla giovane mentre per il ragazzo si è proceduto con una denucia per ricettazione.

Scippata della borsa mentre è ferma a un incrocio

Spostandoci in periferia qualche ora prima è toccato a una signora di circa 63 anni essere scippata della borsa, ma in uno scenario a prima vista molto meglio protetto e intimo, e cioè l'abitacolo della sua auto. Non solo, la donna era ferma a un semaforo di via Mattei, in prossimità di piazza dei Colori. Anche in questa occasione è bastato un attimo: la borsa in questione era appoggiata sul lato passeggero, trovandosi a tiro di braccia da un malintenzionato, che poi è entrato in azione. In questo caso purtroppo né della borsa né dell'autore dello scippo si è trovata traccia.

Allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema, la polizia raccomanda alcuni accorgimenti per evitare di cadere vittime di furti del genere. In caso di micromobilità, occorre prestare sempre attenzione a chi ci circonda, in particolar modo quando si deve assicurare il mezzo o quando si devono compiere operazioni che distraggano (sovente è anche un complice che chiede informazioni l'espediente utilizzato per i furti in strada). In auto, il consiglio degli agenti è quello chi utilizzare le chiusure centralizzate per evitare che mani indesiderate entrino dentro l'abitacolo, con le conseguenze del caso.