Ladri in casa sui Colli: lasciano il bottino per strada

Furto quasi a segno l'altra notte in zona Colli, dove un gruppo di ladri però è fuggito a mani vuote. Il colpo è stato tentato in una lussuosa dimora in via delle Fratte: i ladri, con tutta probabilità specializzati in questo tipo di operazioni, hanno segato le inferriate delle finestre al pian terreno, per poi fare irruzione dentro l'abitazione e fare man bassa di ori e argenteria.

L'allarme però è scattato, facendo inoltrare la chiamata alle forze dell'ordine. La Polizia a quel punto è arrivata sul posto, trovando però solo un sacco con il bottino e i segni dell'irruzione, con l'appartamento a soqquadro. I proprietari della casa, fuori città per la ferie, sono stati avvisati e la refurtiva è stata loro restituita.