Ladri in azione in Saragozza: prima in tentato furto in casa, poi la fuga con volante speronata

Ladri in azione ieri sera in via Orsoni, zona Saragozza, dove la polizia ha cercato di bloccare una batteria di malviventi subito dopo un tentativo di effrazione in una abitazione privata. Durante l'intervento, una volante della polizia è stata anche speronata dal veicolo utilizzato dai ladri per la fuga, lasciando ferito un agente.

Tutto è iniziato nella prima serata di ieri, quando un residente allarmato da alcune figure che girovagavano al buio per un giardino privato. La chiamata al 113 e il conseguente arrivo di una volante ha messo in allarme i ladri, che hanno quindi cercato di fuggire risalendo nell'auto con la quale erano arrivati.

Girando per le strette strade anche a senso unico dei dintorni, ben presto la volante e l'auto dei ladri si sono trovate faccia a faccia, e la seconda ha tentato di speronare la prima, non riuscendo però a guadagnarsi una via di fuga. Ancora intontiti dall'impatto, i malviventi sono quindi usciti dal veicolo e si sono separati disperdendosi tra i giardini delle case nei dintorni. Gli agenti, di cui uno ha riportato poi contusioni dovute all'impatto, hanno tentato di inseguirli in attesa dei rinforzi, ma dopo diverse ore le ricerche avevano dato esito negativo.