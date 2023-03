In fuga con la cassaforte speronano la volante: due poliziotti feriti

Scene da film nella notte in via Benedetto Marcello. Intorno alle 4 tre ladri, che avevano già caricato su un'audi nera una cassaforte asportata dal bancomat della banca Bper, hanno tentato la fuga speronando la volante della polizia che era arrivata sul posto dopo la segnalazione di un residente.

Dopo lo schianto però l'auto non ripartiva così due di loro sono stati arrestati - entrambi italiani di 34 e 38 anni, con numerosi precedenti – e l'altro, il conducente, è fuggito a piedi dileguandosi. I due poliziotti sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non sono gravi. Uno di loro è stato dimesso con un mese di prognosi a causa delle contusioni. Anche per un ladro stessa sorte, ma di dieci giorni.

Ora i due arrestati – entrambi già gravati da custodia cautelare in carcere come aggravamento di misura dopo essere evasi dai domiciliari, per due distinti episodi sempre di reati conto il patrimonio – dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione dell’auto, che risultava rubata, e riciclaggio. La polizia non esclude che gli autori del furto siano gli stessi di un furto simile commesso a Modena qualche ora prima.

A bordo dell’auto, oltre alla cassaforte, c’erano strumenti per lo scasso e numerosi gioielli da quantificare, probabile provento di un furto precedente.