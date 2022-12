Ladri al gattile, rubate stufette e tagliate le reti: "Alcuni animali sono ancora dispersi"

"Non basta il freddo, non basta l'impegno, non basta la fatica. Quando veniamo ripagati in questa maniera, l'unica cosa che ci resta da fare è piangere...Sono entrati i ladri in gattile, ci hanno portato via delle stufette elettriche che servivano per scaldare alcuni ambienti, si sono introdotti tagliando la rete dentro a uno dei recinti, con dentro i nostri gatti, che stiamo cercando di recuperare ancora e non sono stati trovati tutti!". Si tratta del gattile di Calderara di Reno, lo Stregatto, preso di mira nella notte fra domenica e lunedì.

Intanto è stata fatta denuncia e i volontari e le volontarie hanno cercato di sistemare al meglio la recinzione, mentre si stanno cercando ancora gli animali che mancano all'appello.

La rabbia chi gestisce la struttura si fa sentire via social: "Cosa volete da noi? Pensate di trovare dei soldi?". Perchè di soldi in questi luoghi no, non ce ne sono. E anzi, si sta pensando a una raccolta fondi/beni per aiutare il gattile.

La volontaria Flavia ha spiegato che sono stati fatti anche degli atti vandalici e incomprensibili come l'aver aperto e rovesciato delle scatolette, messo tutto a soqquadro e aver portato via persino la macchinetta del caffè.

Preoccupazione particolare, oltre che per tutti i gatti anziani e con patologie che sono al momento ancora introvabili, c'è anche Ottonello. Un gattone che era già stato investito e che adesso non si trova: avendo la Persicetana così vicina la paura è che possa venire travolto dalle auto.

Il gatto Ottonello